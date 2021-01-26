Обвиняемый в изнасиловании актрисы Люк Бессон получил статус свидетеля

Адвокат Тьерри Марамбер, представляющий интересы французского режиссера Люка Бессона, которого бельгийско-голландская актриса Сэнд Ван Рой обвиняет в изнасиловании, сообщил, что его клиент получил статус свидетеля, передает телеканал BFM TV.

По словам защитника, такой статус был присвоен Бессону после допроса, проведенного судьей.

Юрист отметил, что данное решение еще раз подтверждает, что факты, выдвинутые против режиссера, «не имеют под собой никаких оснований».

Как известно, Бессон всегда отвергал обвинения в изнасиловании.

В мае 2018 года 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой обвинила 60-летнего Бессона в изнасиловании. Она обратилась с жалобой в полицию Парижа. По утверждению актрисы, режиссер изнасиловал ее в отеле Bristol, находящемся рядом с Елисейским дворцом.

Ван Рой заявила, что Бессон подсыпал ей в чай наркотики, а после того, как она потеряла создание, режиссер ее изнасиловал. У нее взяли токсикологический анализ крови. Он не подтвердил наличие наркотиков в крови артистки.

В феврале 2019 года прокуратура Парижа закрыла это дело. Однако в октябре того же года парижский судебный следователь возобновил дело об изнасиловании против Бессона.