Лев Лещенко о патриотических песнях: «Много бездарного и китча»

Народный артист России Лев Лещенко рассказал, какие патриотические песни нужны России. Его цитирует ТАСС.

По словам Лещенко, в таких песнях он больше всего опасается лозунгов и примеров, которые ничего из себя не представляют.

«Среди этой музыки очень много бездарного и китча какого-то и спекуляции на этой теме. Это нужно очень тонко отсекать», — призвал 84-летний артист.

Лещенко отметил, что настоящее произведение должно содержать в себе «правду слова» и будоражить.

Кроме того, продолжил исполнитель, качество песни невозможно определить формальными критериями. По его мнению, есть талантливые вещи и неталантливые — и первые трогают слушателей.

Ранее Игорь Бутман назвал патриотические песни достойной базой для школьников.