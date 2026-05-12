Белый ответил, скучает ли по России

Актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) признался, что не скучает по России, а своей «малой родиной» назвал поселок Украины. Об этом артист сообщил в YouTube-беседе с Станиславом Качером.

«Нет, не скучаю и не тоскую [по России]. Мне здесь (в Израиле. — «Газета.Ru») хорошо», — поделился Белый.

Он также не смог ответить на вопрос, какое место на данный момент считает «домом». По словам Белого, еще прошло мало времени, чтобы он таковым назвал Израиль.

«В этом смысле я, наверное, безродный космополит. Но, если уж совсем глубоко копнуть, то когда меня спросят: «Где же твоя малая родина, Толь?» — я скажу, что это поселок городского типа Брацлав Винницкой области Украины», — подчеркнул артист.

После начала специальной военной операции на Украине Белый уехал из России, уволившись из МХТ им. Чехова. На данный момент артист проживает в Израиле. В октябре 2025 года артист признавался, что чувствует себя наконец-то на своем месте, живя в Израиле. Он заявил: «Я как будто бы действительно вернулся к своим. И в прямом смысле этого слова — к своим родителям, брату и сестре.»

Ранее сообщалось, что комик Незлобин ответил хейтерам фразой: «Отстаньте от России!»