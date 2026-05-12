Режиссер Котт рассказал о тенденциях в российском кино

Режиссер Владимир Котт рассказал ТАСС о росте интереса к семейным тематикам и женским историям.

Котт объяснил, что сейчас появилось множество женщин-режиссеров, которые поднимают собственные проблемы в кино.

«Мне кажется, что в наше турбулентное время нет ничего важнее семьи. И это та тенденция, к которой мы идем», — поделился кинематографист.

Как отметил Котт, сейчас российские фильмы очень разные. Режиссер считает, что очень важно иметь разнообразие в кинематографе.

«Это как меню: есть салат, первое, второе, десерт. Сравнивать такие фильмы между собой невозможно», — рассказал артист.

Владимир Котт окончил режиссерский факультет ГИТИСа в 1996 году. После выпуска он работал в Тверском ТЮЗе и Новгородском театре драмы имени Достоевского, а также в театрах Калуги и Москвы. Он дебютировал в кино в 2004 году.

В фильмографии Котта более 30 работ. Он снимал такие проекты, как «Заступники», «Карп отмороженный», «Охотник», «Операция «Горгона», «Без памяти», «Культурная комедия».

Ранее два российских фильма получили награду в США.

 
