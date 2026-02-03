«Не просто дружба»: Камиль Ларин раскрыл главный секрет успеха «Квартета И»

Один из основателей «Квартета И» Камиль Ларин раскрыл главный секрет долголетия творческого коллектива, созданного еще в 1993 году. В беседе с «БИЗНЕС Online» он заявил, что актеры часто ссорятся и спорят, однако это лишь укрепляет их дружбу.

«У нас уже не просто дружба — это судьба! — заявил артист. — В какой-то момент мы поняли, что шагать по жизни и достигать определенных целей гораздо проще и отраднее вместе, а ссоры и разногласия только помогают скрепить дружбу! Через них ты познаешь человека и сам по-другому открываешься! Наоборот, когда люди ни о чем не спорят, это должно насторожить!»

Он также поделился планами «Квартета И» на ближайшее будущее — по словам Ларина, творческая группа, в которой, помимо него, состоят Леонид Барац, Ростислав Хаит, а также соавтор и режиссер Сергей Петрейков, пишет необычную пьесу об истории любви бомжа Виталия Брылова и обходчицы железнодорожного вокзала Степаниды Разумок. История расскажет о том, как у пары родился сын Иван, который стал успешным бизнесменом и политиком, а затем объединился с тремя друзьями и создал музыкальный коллектив.

«Через год квартет бьет все возможные рекорды по продажам виниловых пластинок. Их буквально рвут на части импресарио с предложениями выступить на лучших площадках мира… Что будет дальше — пока не придумали», --добавил Ларин.

Отметим, что сейчас Камиль Ларин с «Квартетом И» прибыл на гастроли в столицу Татарстана. Сегодня в «Казань Экспо» артисты выступают со спектаклем «Пассажиры отложенных рейсов», а завтра Ларин проведет сольный творческий вечер, на котором будет читать стихи и рассказывать истории из своих книг.

