Названа причина смерти актера Александрова: «Была онкология, но она тут ни при чем»

Заслуженный артист России Вадим Александров скончался после травмы головы. Об этом сообщили РИА Новости в семье актера.

Близкие нашли тело Александрова в коридоре. У актера шла кровь. Семья предположила, что артист шел на кухню, но поскользнулся и ударился. В окружении подтвердили, что артист боролся с онкологическим заболеванием. Но болезнь не стала причиной смерти.

«У него была онкология, но она тут ни при чем. Он стал дрызгать на глазах за последние пару месяцев. Очень исхудал, у него уже было просто отвращение к жизни», — поделились в семье актера.

Дебют Вадима Александрова в кино состоялся в 1967 году. В 1994-м он удостоился звания заслуженного артиста России. В его фильмографии — десятки знаковых советских картин: «Усатый нянь», «Женщина, которая поет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Кин-дза-дза!», «Мы из джаза», «Возвращение Будулая» и многие другие.

Среди более новых работ артиста — «Марш Турецкого», «Каменская», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Воронины» и другие. Всего в творческой биографии Вадима Александрова насчитывается 147 кино- и телепроектов.

Ранее умер актер из «Звездных войн».