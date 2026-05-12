Швыдкой про отсутствие фильмов об СВО: «Нет никакого заговора»

Большинство лучший произведений о Великой Отечественной войне написаны в послевоенное время. Об этом напомнил в разговоре с mk.ru cпециальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Таким образом политик прокоментировал утверждение, что сейчас «удивительно мало» книг, пьес и фильмов об СВО. По его словам, военную тему надо выстрадать, осмыслить и пережить.

Швыдкой напомнил, что одна из наиболее значимых военных пьес — «Фронт» Александра Корнейчука — была создана в 1942 году и вызвала резкое недовольство среди военачальников. Они направляли письма в газету «Правда», которая опубликовала пьесу, и требовали исключить автора из партии.

«Но рассерженные военачальники не знали, что у пьесы был влиятельный редактор — Сталин. Иногда думаешь: если сегодня написать такую пьесу — кто должен стать ее редактором? Введено столько ограничений, что самый патриотичный писатель, бесконечно любящий Россию и желающий победы, столкнется с препятствиями», — отметил он.

По словам Швыдкого, нужно время, чтобы появились произведения об СВО. Он также опроверг утверждения о том, что чиновники «мешают» деятелям культуры браться за подобную тему.

«Это конспирология. Нет никакого заговора. Обязательно появится то, что невозможно будет не поставить, не снять. Нужно время», — уверил он.

