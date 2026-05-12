Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Швыдкой про отсутствие фильмов об СВО: «Нет никакого заговора»

Швыдкой назвал конспирологией запрет на появление фильмов об СВО
Виктор Толочко/РИА Новости

Большинство лучший произведений о Великой Отечественной войне написаны в послевоенное время. Об этом напомнил в разговоре с mk.ru cпециальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Таким образом политик прокоментировал утверждение, что сейчас «удивительно мало» книг, пьес и фильмов об СВО. По его словам, военную тему надо выстрадать, осмыслить и пережить.

Швыдкой напомнил, что одна из наиболее значимых военных пьес — «Фронт» Александра Корнейчука — была создана в 1942 году и вызвала резкое недовольство среди военачальников. Они направляли письма в газету «Правда», которая опубликовала пьесу, и требовали исключить автора из партии.

«Но рассерженные военачальники не знали, что у пьесы был влиятельный редактор — Сталин. Иногда думаешь: если сегодня написать такую пьесу — кто должен стать ее редактором? Введено столько ограничений, что самый патриотичный писатель, бесконечно любящий Россию и желающий победы, столкнется с препятствиями», — отметил он.

По словам Швыдкого, нужно время, чтобы появились произведения об СВО. Он также опроверг утверждения о том, что чиновники «мешают» деятелям культуры браться за подобную тему.

«Это конспирология. Нет никакого заговора. Обязательно появится то, что невозможно будет не поставить, не снять. Нужно время», — уверил он.

Ранее актриса Светлана Немоляева назвала колоссальной важность артистов в военное время.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!