Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

«Готовы на все ради денег»: модели OnlyFans возмущены героиней Сидни Суини в «Эйфории»

Модели OnlyFans осудили создателей сериала «Эйфория» за искаженный образ работы
HBO Max

Модели и создательницы контента на платформе OnlyFans выразили возмущение тем, как в третьем сезоне сериала HBO «Эйфория» показана работа на этой платформе. Об этом сообщает Variety.

По сюжету героиня Сидни Суини — Кэсси — запускает аккаунт на OnlyFans и начинает с провокационного контента: сначала она позирует в образе собаки (с ушами, ошейником и хвостом), а затем — в образе младенца. В этой сцене персонаж появляется в прозрачной рубашке, с косичками и погремушкой во рту.

Популярная модель OnlyFans и актриса Мейтленд Уорд отметила, что подобные образы не просто нереалистичны, но и вредны.

«То, что ее нарядили младенцем для создания контента, вызывает крайнее беспокойство. Это способствует распространению стереотипов о том, что у секс‑работников нет моральных ориентиров и что они готовы на все ради денег», — сказала она.

Сидни Лезерс, работающая на платформе с 2017 года, обратила внимание на прямое противоречие между сюжетом сериала и правилами OnlyFans. Подобные образы, включающие несовершеннолетнего, запрещены правилами платформы. Их нарушение может привести к «деактивации контента и/или аккаунта».

Аликс Линкс, популярная создательница контента на OnlyFans, также указала на разрыв между сериалом и реальностью. По ее словам, в сериале показано, что для того, чтобы стать успешным на платформе, нужно лишь достаточно быть красивой и иметь большую грудь. Однако, это не так — нужно развивать аккаунт и воспитывать свою фан-базу.

«Секс‑работники в целом, включая меня, склонны быть очень чувствительными к тому, как Голливуд нас изображает, потому что это почти никогда не бывает лестно. Всегда абсурдно или депрессивно и редко когда точно», – подытожила модель Сидни Лезерс.

Ранее сообщалось, что Рита Дакота выступит в легендарном рок-клубе США.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!