«Готовы на все ради денег»: модели OnlyFans возмущены героиней Сидни Суини в «Эйфории»

Модели и создательницы контента на платформе OnlyFans выразили возмущение тем, как в третьем сезоне сериала HBO «Эйфория» показана работа на этой платформе. Об этом сообщает Variety.

По сюжету героиня Сидни Суини — Кэсси — запускает аккаунт на OnlyFans и начинает с провокационного контента: сначала она позирует в образе собаки (с ушами, ошейником и хвостом), а затем — в образе младенца. В этой сцене персонаж появляется в прозрачной рубашке, с косичками и погремушкой во рту.

Популярная модель OnlyFans и актриса Мейтленд Уорд отметила, что подобные образы не просто нереалистичны, но и вредны.

«То, что ее нарядили младенцем для создания контента, вызывает крайнее беспокойство. Это способствует распространению стереотипов о том, что у секс‑работников нет моральных ориентиров и что они готовы на все ради денег», — сказала она.

Сидни Лезерс, работающая на платформе с 2017 года, обратила внимание на прямое противоречие между сюжетом сериала и правилами OnlyFans. Подобные образы, включающие несовершеннолетнего, запрещены правилами платформы. Их нарушение может привести к «деактивации контента и/или аккаунта».

Аликс Линкс, популярная создательница контента на OnlyFans, также указала на разрыв между сериалом и реальностью. По ее словам, в сериале показано, что для того, чтобы стать успешным на платформе, нужно лишь достаточно быть красивой и иметь большую грудь. Однако, это не так — нужно развивать аккаунт и воспитывать свою фан-базу.

«Секс‑работники в целом, включая меня, склонны быть очень чувствительными к тому, как Голливуд нас изображает, потому что это почти никогда не бывает лестно. Всегда абсурдно или депрессивно и редко когда точно», – подытожила модель Сидни Лезерс.

