Солистка «Миража» рассказала, почему за 35 лет отношений не вышла замуж

Певица Екатерина Болдышева призналась, что не видит смысла в браке с Горбашовым
Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева, которая более 30 лет состоит в отношениях с Алексеем Горбашовым, заявила, что не видит смысла в регистрации брака. Об этом артистка сообщила mk.ru.

По словам певицы, она уже была замужем, однако штамп в паспорте никак не помог ее замужеству. При этом исполнительница добавила, что каждый вправе выбирать формат отношений, который подходит именно ему. Она отметила: «Будьте счастливы так, как вам этого хочется».

Болдышева также призналась, что никогда специально не задавалась вопросом, «тот» ли Алексей. По словам певицы, их связь сформировалась на фоне совместной работы и общих целей.

«Ты просто оглядываешься и видишь: все, что было важного, случилось с ним рядом. Мы уже долгое время работали вместе, все было понятно без лишних слов. Да и свиданий у нас с ним не было — мы же были все время на гастролях!» — сказала она.

Певица отметила, что ссоры в их отношениях случаются, но артисты быстро мирятся, поскольку ни один из партнеров не умеет подолгу обижаться.

«С Алексеем сложно поссориться всерьез. Благодаря его выдержке, чаще всего наши конфликты заканчиваются, так и не начавшись», — заявила Болдышева.

