Полина Гагарина о пластике: «В какой‑то момент прибегну»

Певица Полина Гагарина заявила, что рассматривает возможность проведения пластической операции у известного китайского хирурга. Об этом сообщает 7дней.ru.

По словам артистки, зарубежный специалист «совершает настоящие чудеса» и выполняет операции всего за 40 минут. Однако график специалиста расписан на годы вперед, поэтому воплотить планы в жизнь у нее пока не получится.

«У него запись — 2027 год уже закрыт. То есть можно записаться в 2028‑м. Там работа с мышцами, что‑то потрясающее. Мы разобрались. Если вот так, то я в какой‑то момент прибегну», — отметила артистка.

Накануне Гагарина сообщила поклонникам о своей болезни. Еще недавно исполнительница хита «Спектакль окончен» выступала с концертами в Турции, однако сейчас вынуждена соблюдать постельный режим.

Гагарина не сообщила, чем именно заболела. Но, по всей видимости, ничего серьезного, и вскоре она вновь вернется на сцену.

