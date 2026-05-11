Боня решила прийти на Каннский фестиваль, несмотря на травму

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пойдет на Каннский кинофестиваль.

«Я пойду всего один-два раза на дорожку. Я с костылями не хочу ходить там на Каннском кинофестивале», — отметила знаменитость.

Боня отметила, что в этот период получает от брендов и дизайнеров множество предложений «выгулять» их наряд или украшение на красной дорожке. Телеведущая объяснила, что может это сделать, но не бесплатно.

«Если вы хотите свои украшения или платье, допустим, вывести ко мне на красную дорожку, это будет только, конечно же, коммерчески. То есть не бесплатная услуга», — заявила блогерша.

Боня также похвасталась, что уже три дня ходит без костыля. Она продолжает носить тейпы на ногах для реабилитации.

1 мая Боня сообщила, что вывихнула лодыжку и пересела из-за этого на инвалидную коляску. Знаменитость получила травму во время хайкинга. Позже знаменитость уточнила, что разорвала связку.

Ранее Боня отчитала дочь за отказ снимать влог и вспомнила, как торговала на рынке в 13 лет.