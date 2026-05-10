Боня отчитала дочь за отказ снимать влог и вспомнила, как торговала на рынке в 13 лет

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала на YouTube-канале, что поругалась с дочерью Анджелиной.

По словам Бони, Анджелина отказалась записать ей пятиминутный влог с отдыха в Куршевеле. Телеведущая возмутилась поведению ребенка. Она заявила дочери, что для роскошного образа жизни надо работать.

В разговоре с Анджелиной Боня вспомнила, как в 13 лет торговала семечками и «обмораживала ноги» на рынке, чтобы накрыть стол с подругами на Новый год.

«У тебя есть всё, Анджелина! Я тебя заставляю семечками что ли торговать на твоем отдыхе на морозе? Я злюсь, Анджелина, потому что я делаю это, чтобы ты могла в будущем делать любые деньги. Ты любишь роскошный лайфстайл. Сколько ты денег тратишь с моей карты? Я тебя пять минут прошу влог снять, как ты на лыжах едешь. Если ты тратишь такие деньги, роскошный лайфстайл свой давай отрабатывай», — возмутилась блогерша.

Боня подчеркнула, что отец еженедельно дает Анджелине €25 (около 2200 рублей по текущему курсу — «Газета.Ru»). Но девочка значительно превышает свои лимиты и тратит деньги матери. По словам телеведущей, Анджелина тратит €50-60 только на еду ежедневно.

Боня воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались.

