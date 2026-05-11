Бывший муж Бородиной рассказал об интригане на известном шоу: «Вырежем как раковую опухоль»

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен и блогер Курбан Омаров рассказал об интригане проекта «Мастер игры». Его слова передает «СтарХит».

По словам Омарова, на проекте появился «двуличный и даже трехличный» участник, который плетет интриги. Бизнесмен заявил о готовности бороться с таким игроком.

«С ним очень тяжело всему коллективу, но половина коллектива его боится, потому что человек достает какое-то грязное белье, не имеющее отношения к шоу, говорит какие-то гадости! Здесь нет таких ребят, кроме него. И мы его вырежем скоро, как раковую опухоль», — заявил блогер.

Омаров добавил, что не создавал коалицию в реалити и не планирует. По словам мужчины, в новом сезоне «Мастера игры» есть «три-четыре башни» сильных игроков. Бизнесмен причислил себя к ним.

В предстоящем сезоне 17 звезд шоу-бизнеса, актеров, спортсменов и даже участников проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» вновь поборются за приз в размере 10 млн рублей. Премьера «Мастера игры» запланирована на 2026 год.

Ранее Омаров призвал блогера Сердюкова поучаствовать в шоу в Марокко.