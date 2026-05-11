Сын Ивана Краско рассказал о разделе имущества

Сын Краско заявил, что нотариус еще не завершил работу по разделу имущества актера

Сын Ивана Краско Федор признался mk.ru, что нотариус еще не завершил работу по разделу имущества актера.

Краско-младший не стал раскрывать, кому конкретно принадлежит теперь дача отца. По словам сына артиста, это конфиденциальная информация. Он отметил, что сейчас на дачу ездят родственники.

«Племянник папы Ярослав Михайлович и его мама Тамара Васильевна, родная сестра Киры Васильевны, мамы нашего брата Андрея, никуда оттуда не денутся. Наша бабушка Галина Дмитриевна, которая всегда помогала папе, также стабильно ездит помогать Ярославу и тете Томе по хозяйству. Так что семейное гнёздышко в СНТ «Культура» ещё будет радовать нас какое-то время, держится оно как раз на Ярославе, бабе Томе и бабе Гале», — отметил сын актера.

Ивана Краско не стало 9 августа 2025 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Кроме того, актер боролся с последствиями инсульта.

1 августа актер был доставлен в реанимацию с его дачи в Грузино под Петербургом. За несколько месяцев до этого он жаловался на здоровье, даже отказывался от еды.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Ранее сообщалось, что у рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом) не осталось имущества и счетов в России.