Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Сын Ивана Краско рассказал о разделе имущества

Сын Краско заявил, что нотариус еще не завершил работу по разделу имущества актера
Триикс Медиагрупп по заказу НТВ

Сын Ивана Краско Федор признался mk.ru, что нотариус еще не завершил работу по разделу имущества актера.

Краско-младший не стал раскрывать, кому конкретно принадлежит теперь дача отца. По словам сына артиста, это конфиденциальная информация. Он отметил, что сейчас на дачу ездят родственники.

«Племянник папы Ярослав Михайлович и его мама Тамара Васильевна, родная сестра Киры Васильевны, мамы нашего брата Андрея, никуда оттуда не денутся. Наша бабушка Галина Дмитриевна, которая всегда помогала папе, также стабильно ездит помогать Ярославу и тете Томе по хозяйству. Так что семейное гнёздышко в СНТ «Культура» ещё будет радовать нас какое-то время, держится оно как раз на Ярославе, бабе Томе и бабе Гале», — отметил сын актера.

Ивана Краско не стало 9 августа 2025 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Кроме того, актер боролся с последствиями инсульта.

1 августа актер был доставлен в реанимацию с его дачи в Грузино под Петербургом. За несколько месяцев до этого он жаловался на здоровье, даже отказывался от еды.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Ранее сообщалось, что у рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом) не осталось имущества и счетов в России.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!