Рэперу Navai предложили подарить Ferrari после ДТП

Московские автосалоны премиум-класса предложили рэперу Navai (Наваи Бакиров — настоящее имя) подарить машину Ferrari. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из автосалонов Москвы в Сокольниках заявил, что готов отдать Navai новую Ferrari любой модели.

«Он всегда может приехать к нам в гости на автобусе и уехать на машине. Однако главным условием остается её цельность. То есть ему нужно потянуть эту машину, а сможет ли он сделать это второй раз — не знаем», — отметили представители заведения.

Представители автоцентра в районах Хамовники, Сокольники и Тверская тоже выразили готовность подарить Navai новую машину на безвозмездной основе. К идее присоединились и частные лица, занимающиеся продажей спортивных машин.

5 мая принадлежащий музыканту Ferrari без номеров вылетел с дороги на Зубовском бульваре и снес светофор. Спорткар задними колесами оказался на тротуаре. Кроме Navai, в машине был еще один пассажир.

В тот же день Бакирова вызвали на опрос в правоохранительные органы.

