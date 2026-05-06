Рэпера Navai вызвали в правоохранительные органы после ДТП

Рэпера Navai отпустили после опроса
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Рэпера Navai (настоящее имя Наваи Бакиров) вызвали на опрос в правоохранительные органы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Поводом для беседы с правоохранителями стало ДТП на Зубовском бульваре в Москве.

«Наваи Бакиров был отпущен после опроса», — сказал собеседник агентства.

Как стало известно 5 мая, принадлежащий музыканту Ferrari без номеров вылетел с дороги на Зубовском бульваре и снес светофор. Спорткар задними колесами оказался на тротуаре. Кроме Navai, в машине был еще один пассажир.

В тот же день в Москве не стало актрисы и блогерши Ксении Добромиловой, снявшейся в клипе HammAli & Navai «Девочка-война».

Ранее сообщалось о состоянии Бакирова после аварии.

 
