Баста перепел «Темную ночь»

Рэпер Баста (Василий Вакуленко – настоящее имя) выпустил свою версию песни «Темная ночь». Об этом сообщил продюсерский центр «Интеграция» во «ВКонтакте».

Оригинальную композицию исполнил Марк Бернес. Песню написали композитор Никита Богословский и поэт Владимир Агатов в 1943 году для фильма «Два бойца». Как отметили представители продюсерского центра, Бернес записал «Темную ночь» за 15 минут.

«В 2026-м Баста не пытается повторить Бернеса. Он просто возвращает песню туда, где она родилась, — в тишину перед рассветом. Туда, где нет ни сцены, ни зрителей. Только голос и память», — заявила команда «Интеграции».

В мае Сосо Павлиашвили, Зара, Свят и Ragda тоже записали новую версию песни «Темная ночь». Зара назвала композицию живой памятью, которая звучит в сердце каждого поколения.

В рамках проекта Ragda также рассказала, что ее дед в 20 лет ушел добровольцем на фронт. Служил в 68-й стрелковой дивизии и защищал Ленинград в 1942 году.

