Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Вспышка хантавирусаОграничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Баста перепел «Темную ночь»

Рэпер Баста выпустил новую версию песни «Темная ночь» в честь Дня Победы
Алёна Яшина

Рэпер Баста (Василий Вакуленко – настоящее имя) выпустил свою версию песни «Темная ночь». Об этом сообщил продюсерский центр «Интеграция» во «ВКонтакте».

Оригинальную композицию исполнил Марк Бернес. Песню написали композитор Никита Богословский и поэт Владимир Агатов в 1943 году для фильма «Два бойца». Как отметили представители продюсерского центра, Бернес записал «Темную ночь» за 15 минут.

«В 2026-м Баста не пытается повторить Бернеса. Он просто возвращает песню туда, где она родилась, — в тишину перед рассветом. Туда, где нет ни сцены, ни зрителей. Только голос и память», — заявила команда «Интеграции».

В мае Сосо Павлиашвили, Зара, Свят и Ragda тоже записали новую версию песни «Темная ночь». Зара назвала композицию живой памятью, которая звучит в сердце каждого поколения.

В рамках проекта Ragda также рассказала, что ее дед в 20 лет ушел добровольцем на фронт. Служил в 68-й стрелковой дивизии и защищал Ленинград в 1942 году.

Ранее Безрукова призвала взять ветеранов ВОВ на полное гособеспечение.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!