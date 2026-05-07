Сосо Павлиашвили и Зара выпустят песню к 9 Мая

Певцы Сосо Павлиашвили и Зара выпустят кавер на песню «Темная ночь» к 9 Мая
Певцы Сосо Павлиашвили, Зара, Свят и Ragda записали новую версию песни «Темная ночь». Об этом «Газете.Ru» в пресс-службе лейбла VK Records.

Композиция «Темная ночь» считает музыкальным символом военного времени в России. Кавер на песню приурочен ко Дню Победы. Он выйдет 9 Мая в официальном сообществе ВКонтакте.

Сосо Павлиашвили считает День Победы особенным праздником. Он понадеялся, что люди никогда не забудут подвиги тех лет.

«Мой дед, всего в 27 лет, ушел на фронт добровольцем, хотя у него была бронь, и так и не вернулся… Но память о нем и гордость за его подвиг навсегда остались в нашей семье. Меня даже назвали в его честь — Иосиф», — рассказал артист.

Зара назвала «Темную ночь» живой памятью, которая звучит в сердце каждого поколения.

«В этом проекте мы, артисты с совершенно разными историями, объединились, чтобы вместе сказать самое важное: мы помним! Этот ролик и эта музыка — наш искренний поклон тем, чья вера, любовь и сила помогали находить свет даже в самые темные ночи», — поделилась певица.

Ragda рассказала, что его дед в 20 лет ушел добровольцем на фронт. служил в 68-ой стрелковой дивизии и защищал Ленинград в 1942 году.

«Участие в проекте — это возможность прикоснуться к ценным воспоминаниям, снова почувствовать себя той маленькой Рагдой, которая пела песни и излагала стихи военных лет для своего любимого дедушки Героя!» — поделилась певица.

