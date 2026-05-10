Безрукова призвала взять ветеранов ВОВ на полное гособеспечение

Актриса Ирина Безрукова заявила в беседе с изданием «Абзац», что государству стоит полностью обеспечивать ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ).

Безрукова призвала предоставить помощь таким людям. Артистка также вспомнила, как участвовала в благотворительности и вместе с коллегами собирала деньги в помощь ветеранки ВОВ из Иванова. Женщине подарили сделали ремонт в квартире.

«Я также дарила диван бабушке, потому что ее диванчик, на котором она любила смотреть телевизор, совсем прохудился. И мне было очень приятно, когда мне пришло от нее видеосообщение. Люди, которые организовывали помощь, сняли видео, где она меня лично поблагодарила. Это было очень тепло и трогательно», — поделилась артистка.

Безрукова рассказала о своем дедушке-ветеране Иване Ступаке, который был комиссован из-за ранения во время войны. После этого мужчину поставили на руководящую должность в ростовский ресторан.

«Он был одним из тех, кто восстанавливал мирную жизнь после войны», — рассказала Безрукова.

Ранее Shaman почтил память дедушки-блокадника.