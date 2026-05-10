Внук Пугачевой дал концерт в США в День Победы

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, дал концерт в Лос-Анджелесе 9 мая. Об этом сообщает kp.ru.

Пресняков выступил с песнями российской эстрады. Он назвал концертную программу «Ночь хитов нулевых!». Среди них композиции группы «Uma2rman», Жанны Агузаровой, отца музыканта Владимира Преснякова и бабушки Аллы Пугачевой.

По данным издания, Пресняков получил за концерт около $15 тысяч (около 1,1 млн рублей по текущему курсу) без учета оплаты аренды зала и гонорара своей команде.

Никита Пресняков уехал из России в США осенью 2022 года — вскоре после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года музыкант взял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Вместе с ним за границу отправилась его супруга Алена Краснова, но в 2025-м стало известно о расставании пары.

24 февраля 2026-го «Газета.Ru» выяснила, что Никита Пресняков вышел из бизнеса в России. С 20 февраля артист больше не является учредителем ООО ТД «Нико Спорт».

В марте Владимир Пресняков заявил, что его сын Никита не испытывает финансовых трудностей в США.

Ранее внуков Пьехи и Пугачевой назвали самыми достойными сцены звездными наследниками.