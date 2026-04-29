Внуков Пьехи и Пугачевой назвали самыми достойными сцены звездными наследниками

Многие наследники звезд российской эстрады по праву достойны продолжать музыкальную и актерскую карьеру своих родителей. В первую очередь в их число входят Стас Пьеха и Никита Пресняков, заявил музыкальный критик Сергей Соседов в Общественной Службе Новостей.

Стаса Пьеху эксперт назвал достойным наследником своей династии знаменитых певцов, который смог сам подняться как певец.

«Ему даже не понадобилось покровительство его знаменитой бабушки. Он сам по себе очень талантливый человек, с хорошим тембром, музыкальным стилем», — убежден Соседов.

Что касается Никиты Преснякова, то он, по мнению критика, является очень талантливым артистом, которого нельзя исключить из числа достойных звезд из-за сложных отношений российских зрителей к его звездной бабушке – Алле Пугачевой.

«Не вижу причин его не считать хорошим артистом только из-за его бабушки. Мне очень импонирует Никита», — подчеркнул критик.

Ранее уехавший в США внук Пугачевой вышел из бизнеса в России.