Лера Кудрявцева заявила о важности военных песен: «Прописаны в нашем ДНК»

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила «Пятому каналу», что военные песни уже вошли в генетический код ее поколения.

Кудрявцева посетила концерт «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце. Артистка подчеркнула, что все композиции из программы знакомы ей с детства.

«Я поняла, что это один из тех концертов, где все песни, которые будут исполняться, прописаны в нашем ДНК», — поделилась артистка.

Кудрявцева назвала важным рассказывать новому поколению о значении Дня Победы.

«Мне кажется, все дети должны знать, что это за праздник. Несмотря на то, что в наше время переписывают историю. Мой ребенок это знает», — заявила телеведущая.

Кудрявцева также порадовалась, что на концерте в Кремле выступили не только мэтры эстрады, но и молодые исполнители. Телеведущая уверена, что через них молодежь узнает о старых военных песнях.

9 мая Сергей Безруков вместе с артистами спел песню «День Победы» на улице. Художественный руководитель МХАТ имени Горького и Московского Губернского театра выступил на открытой концертной площадке перед зданием МХАТа на Тверском бульваре.

