Лепс посетил детские дома на Донбассе: «Продолжаю свой путь к усыновлению»

Певец Григорий Лепс приехал на Донбасс и посетил детские дома. Об этом он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Лепс приехал в детские дома ДНР и ЛНР, чтобы поздравить сирот и персонал с Днем Победы. Артист поделился фото со встречи.

«Вручил подарки. В ответ ребята пригласили нас на свой замечательный праздничный концерт. Продолжаю свой путь к усыновлению, знакомясь с детьми и их историями», — рассказал певец.

В апреле Лепс рассказал, что принял решение взять на воспитание трех детей из детского дома. Он отметил, что располагает необходимыми условиями для воспитания детей: в его продюсерском центре есть три просторные комнаты, которые будут полностью оборудованы для проживания, и добавил, что намерен юридически оформить отношения с воспитанниками.

По словам музыканта, процесс оформления займет 3-4 месяца, сейчас он занимается сбором необходимых документов.

У артиста четверо детей. Первая дочь Инга родилась в браке Лепса со Светланой Дубинской, с которой он познакомился в музыкальном училище в Сочи. От танцовщицы Анны Шаплыковой у исполнителя также есть две дочери и сын.

