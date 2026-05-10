Ольга Орлова объяснила, почему не откроет бизнес

Певица Ольга Орлова заявила, что не верит в бизнес сегодня

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не планирует создавать свой бизнес.

В рубрике «Вопрос-ответ» поклонник спросил Орлову, хочет ли та иметь свой бизнес. Артистка ответила отрицательно.

«Если честно, я не верю в бизнес сегодня», — поделилась певица.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами. 13 мая 2023 года Бородина стала крестной матерью дочери Орловой Анны. Малышка родилась 6 февраля 2023 года.

20 января издание Baza сообщило, что в 2026 году в Москве может закрыться рекордное с начала пандемии число ресторанов и баров из-за повышенного НДС. В 2020 году закрылось 455 заведений – в текущем году ожидается закрытие 465.

Налоговые изменения вступили в силу с 1 января 2026 года — основная ставка НДС выросла с 20 до 22%. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в ноябре прошлого года.

Ранее Анна Седокова потеряла на бизнесе почти 2 млн рублей.