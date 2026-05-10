Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Автор «Тани Гроттер» анонсировал два приквела

Писатель Емец: два приквела «Тани Гроттер» выйдут в 2026 году
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Российский писатель-фантаст Дмитрий Емец в беседе с ТАСС сообщил, что летом 2026 года выйдут два приквела к циклу романов «Таня Гроттер».

По словам Емца, в этом году также планируется выпуск нескольких книг из серии «Моя большая семья». Речь идет о произведениях «Каменные великаны», «Похищение Пуха», «Персидская княжна», «Воитель с Марса» и «Последний тарпан». Писатель отметил, что работа над этими книгами велась несколько лет.

Кроме того, автор рассказал о двух новых приквелах по «Тане Гроттер». Один из них получил название «Сага о школе вождей. За 1000 лет до Тани Гроттер», второй — «Ягге и Тарарах».

Емец также сообщил, что по его книге Золото скифов снимают фильм Легенда о золоте скифов. Писатель отметил, что картина ему нравится, и назвал ее остросюжетным юмористическим детективом.

Цикл книг о Тане Гроттер выходил с 2002 по 2012 год и рассказывал о приключениях девочки-волшебницы и ее друзей. Сам Емец заявлял, что создавал серию как пародию на Гарри Поттер Джоан Роулинг. Позднее представители Роулинг подали иск в голландский суд, обвинив автора в плагиате. Суд завершился победой британской писательницы, после чего за пределами России вышла только первая книга цикла.

Ранее автор книги о «враче» Освенцима Менгеле рассказала о его последних годах.

 
Теперь вы знаете
Путин о конце конфликта с Украиной, эвакуация с «хантавирусного» лайнера и пособие для многодетных. Главное к утру 10 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!