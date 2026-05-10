Автор «Тани Гроттер» анонсировал два приквела

Российский писатель-фантаст Дмитрий Емец в беседе с ТАСС сообщил, что летом 2026 года выйдут два приквела к циклу романов «Таня Гроттер».

По словам Емца, в этом году также планируется выпуск нескольких книг из серии «Моя большая семья». Речь идет о произведениях «Каменные великаны», «Похищение Пуха», «Персидская княжна», «Воитель с Марса» и «Последний тарпан». Писатель отметил, что работа над этими книгами велась несколько лет.

Кроме того, автор рассказал о двух новых приквелах по «Тане Гроттер». Один из них получил название «Сага о школе вождей. За 1000 лет до Тани Гроттер», второй — «Ягге и Тарарах».

Емец также сообщил, что по его книге Золото скифов снимают фильм Легенда о золоте скифов. Писатель отметил, что картина ему нравится, и назвал ее остросюжетным юмористическим детективом.

Цикл книг о Тане Гроттер выходил с 2002 по 2012 год и рассказывал о приключениях девочки-волшебницы и ее друзей. Сам Емец заявлял, что создавал серию как пародию на Гарри Поттер Джоан Роулинг. Позднее представители Роулинг подали иск в голландский суд, обвинив автора в плагиате. Суд завершился победой британской писательницы, после чего за пределами России вышла только первая книга цикла.

