Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Продюсер призвал запретить Верке Сердючке петь две русские песни

Продюсер Дворцов: нужно запретить Верке Сердючке петь «Катюшу» и «День Победы»
v_serduchka/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Продюсер Сергей Дворцов призвал запретить украинскому артисту Андрею Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) исполнять две русские песни. Дворцова цитирует aif.ru.

По словам Дворцова, Сердючке нужно запретить исполнять за пределами России военные песни «Катюша» и «День Победы».

«Это все-таки для патриотов и для людей, лиц, звезд, которые действительно не предали нашу страну в начале специальной военной операции», — заявил он..

Дворцов напомнил, что раньше Данилко получал за закрытые корпоративы от 7 до 13-15 млн рублей. Сейчас продюсер оценивает гонорар артиста в пределах от 5 до 7 миллионов рублей.

«И за эти деньги Данилко готов на все, просто может лечь, собственно, под каждого заказчика», — заключил продюсер.

Накануне стало известно, что Верка Сердючка продолжает зарабатывать на закрытых корпоративах для русскоязычной аудитории в обход ограничений со стороны украинских властей, которые требуют переводить гонорары в казну. По информации канала Shot, коллектив артиста Verka Serduchka Band готов выступать перед российскими зрителями при условии, что корпоратив проходит в той же стране, где накануне состоялся официальный концерт в рамках согласованного с властями Украины тура.

Ранее песню «Матушка-земля» исполнили под Киевом.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!