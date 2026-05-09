Продюсер призвал запретить Верке Сердючке петь две русские песни

Продюсер Сергей Дворцов призвал запретить украинскому артисту Андрею Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) исполнять две русские песни. Дворцова цитирует aif.ru.

По словам Дворцова, Сердючке нужно запретить исполнять за пределами России военные песни «Катюша» и «День Победы».

«Это все-таки для патриотов и для людей, лиц, звезд, которые действительно не предали нашу страну в начале специальной военной операции», — заявил он..

Дворцов напомнил, что раньше Данилко получал за закрытые корпоративы от 7 до 13-15 млн рублей. Сейчас продюсер оценивает гонорар артиста в пределах от 5 до 7 миллионов рублей.

«И за эти деньги Данилко готов на все, просто может лечь, собственно, под каждого заказчика», — заключил продюсер.

Накануне стало известно, что Верка Сердючка продолжает зарабатывать на закрытых корпоративах для русскоязычной аудитории в обход ограничений со стороны украинских властей, которые требуют переводить гонорары в казну. По информации канала Shot, коллектив артиста Verka Serduchka Band готов выступать перед российскими зрителями при условии, что корпоратив проходит в той же стране, где накануне состоялся официальный концерт в рамках согласованного с властями Украины тура.

Ранее песню «Матушка-земля» исполнили под Киевом.