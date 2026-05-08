«Бесталанные существа»: Лоза раскритиковал современных артистов из-за песен ко Дню Победы

Anton Belitsky/Globallookpress.com

Музыкант и певец Юрий Лоза раскритиковал современную музыкальную индустрию за отсутствие новых песен, посвященных Дню Победы. Свое мнение артист высказал в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, из года в год в честь 9 Мая звучат одни и те же композиции в исполнении современных звезд, которые в основном ограничиваются кавер-версиями известных советских песен.

Лоза отметил, что ни один современный автор или артист не создал новой военной песни ко Дню Победы. Он объяснил это тем, что по-настоящему талантливые самородки, способные создать качественные композиции, посвященные 9 Мая, «не могут пробиться на звездный Олимп».

«Вот мы и терпим различных бесталанных существ, которые поют только под фанеру, но даже под нее не научились открывать свой рот, чтобы попасть в такт», — сказал Лоза.

В апреле Лоза в беседе с «Газетой.Ru» признался, что на своих концертах не запрещает зрителям снимать его на телефон. По его словам, людям нужны эти видео с выступлений, чтобы делиться эмоциями с другими.

Исполнитель хита «Плот» отметил, что каждый артист сам решает, как вести себя с поклонниками, однако он считает недопустимым срывать концерты из-за плохого настроения или капризов.

Ранее Лоза назвал фейковой миссию НАСА к Луне.

 
