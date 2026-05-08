Александр Котт захотел переснять советскую фантастику

Режиссер Александр Котт заявил, что хочет снять ремейк фильма «Отроки во Вселенной»
Режиссер Александр Котт в беседе с ТАСС признался, что хочет сделать ремейк нескольких советских фантастических фильмов.

Котт хочет срежиссировать новые версии картин «Отроки во Вселенной», «Через тернии к звездам» и «Москва — Кассиопея». По мнению кинематографиста, советская фантастика до сих пор смотрится современно.

«Эти фильмы даже сейчас смотрятся невероятно. Ощущение, что потом у них многое заимствовали», — поделился режиссер.

Котт выделил картину «Голова профессора Доуэля». Он считает, что этот фильм до сих пор пугает зрителя.

В мае Котт заявил о желании отдохнуть от военной тематики. Кинематографист намерен взять перерыв от съемок фильмов на тему войны.

Котт отметил, что есть много интересных событий и людей, про которых он бы хотел снять кино. К примеру, режиссеру хочется создать картину про автора «Горе от ума» Александра Грибоедова. Он назвал писателя уникальным дипломатом.

Александр Котт окончил ВГИК в 2000 году. Через год после выпуска он дебютировал с полнометражным фильмом «Ехали два шофера». Режиссер известен по фильмам «Брестская крепость», «Ангелы «Ладоги», «Княжна Мери», «Подсадной», «Елки 2».

