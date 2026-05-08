Шер перестала обеспечивать 49-летнего сына

Сын Шер Элайджа пожаловался, что певица не дает ему денег
49-летний сын американской певицы Шер Элайджа пожаловался, что мать перестала его обеспечивать. Об этом рассказало издание TMZ со ссылкой на документы суда, рассматривающего иск Элайджи к бывшей жене.

Сейчас Элайджа судится с экс-супругой за алименты. Суд обязал мужчину выплачивать по $ 6,5 тысяч в месяц после развода. При этом мужчина получает от трастового фонда отца после вычета налогов $6,79 тысяч в месяц.

До этого еще по $10 тысяч в месяц давала сыну Шер, однако после того, как он снова начал употреблять наркотики, прекратила переводы. На это он и пожаловался в документах.

Сейчас мужчина борется с зависимостями в рехабе.

В 2023 году Шер подавала заявление на опекунство сына, утверждая, что он неспособен управлять финансами из-за серьезных проблем с психическим здоровьем и наркотиками. В 2024 году мать и сын приостановили судебные разбирательства. В 2025 году Элайджу госпитализировали с передозировкой наркотиков.

