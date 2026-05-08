Стало известно, что ждет рехаб-центр Пьехи после обвинений в пытках

Клинике, связанной с певцом Стасом Пьехой, могут грозить проверки надзорных органов после жалобы бывшего пациента. Об этом сообщила Telegram-каналу «Звездач» адвокат Ольга Власова.

Накануне стало известно, что пациенты рехаб-центра «ПС Клиника» певца Стаса Пьехи обвинили учреждение в издевательствах. Один из потерпевших по имени Кирилл рассказал, что обратился в клинику с биполярным расстройством, неврологическим заболеванием и тяжелыми последствиями травмы головы. Однако вместо лечения мужчина столкнулся с пытками и издевательствами.

Кирилл отметил, что пытался покинуть рехаб, но ему не давали это сделать. Всего петербуржец провел в учреждении 3 месяца и потратил 540 тысяч рублей.

В беседе со «Звездачом» Власова рассказала, что госпитализация без добровольного согласия незаконна. Она также уточнила, что пациенты «ПС Клиники» вправе требовать возврата оплаты и компенсации за моральный вред.

«В случае поступления жалоб от пациента клинику, скорее всего, ждут проверки прокуратуры и Росздравнадзора», — подытожила специалист.

