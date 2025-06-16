Сына Шер госпитализировали с передозировкой наркотиков

Сын певицы Шер и продюсера Грегга Оллмана Элайджа Блю Оллман был госпитализирован с передозировкой наркотиков в США. Об этом сообщает TMZ.

48-летнего Элайджу доставили в больницу утром 14 июня. Какие наркотики употребил мужчина, неизвестно. По данным издания, врачам удалось спасти сына знаменитости.

Источник уточнил, что Шер делает все возможное, чтобы оказать сыну необходимую помощь.

В прошлом Элайджа откровенно рассказывал о борьбе с наркозависимостью. В частности, в 2014 году он признавался, что начал принимать наркотики, когда ему было всего 11 лет.

«У меня были некоторые моменты, когда я действительно чувствовал себя на последней грани... Я всегда как бы держал это в тайне, но вечно это делать не выйдет», — говорил о близких к передозировке случаях он.

В 2023 году Шер подавала заявление на опекунство сына, утверждая, что он неспособен управлять финансами из-за серьезных проблем с психическим здоровьем и наркотиками. В 2024 году мать и сын приостановили судебные разбирательства.

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