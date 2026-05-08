Ливанский актер рассказал, как экстренно выучил русский для сериала с Матвеевым

Ливанский актер Николас Муавад признался в беседе с «Газетой. Ru», что работа над ролью в драме «Заложник» потребовала от него быстрого освоения русского текста.

«И что, на самом деле, забавно — когда я прочитал сценарий, я влюбился в него, но, так как он был на английском, мне показалось, что и все мои сцены с Максимом Матвеевым будут на английском. А только потом, когда у меня был видеозвонок с Максом и шоураннером Сашей Ремизовой за две недели до съемок, я понял, что не слышу ни одной английской реплики и сразу спросил: «А разве мы не произносим их по-английски?» И тут я осознал, что весь текст нужно будет учить заново на совершенно другом языке», — вспомнил артист.

Чтобы справиться с задачей в сжатые сроки, рассказал Муавад, он запросил аудиоверсии своих реплик у Резимовой — и транскрибировал их французскими буквами.

«Так я и учил фразы, невероятно рад этому новому опыту. Я свободно говорю по-французски и по-английски, а русский не похож ни на один из них. Поэтому да, для меня это было своего рода испытанием», — подытожил он.

Сериал «Заложник» с Максимом Матвеевым в главной роли вышел 25 апреля на Кинопоиске. Съемки проекта прошли в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и России.

Сюжет разворачивается в 2014 году. Он повествует о финансовом аналитике Максиме Пожарском, который вынужден отправиться в Сирию, чтобы найти захваченную в плен сестру Нину. Прямо на границе его самого похищают, и, чтобы спастись, он заключает опасную сделку с местным боевиком Саидом.

