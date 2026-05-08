Автор «Духless» об отказе от корпоративов: «Не общаться с идиотами»

Писатель Минаев заявил, что не делает за деньги ничего, что ему не нравится

Писатель и журналист, автор романа «Духless» Сергей Минаев рассказал о своем отказе от корпоративов. Новый выпуск шоу «Натальная карта» с участием автора вышел в VK Видео.

По словам Минаева, последние лет 15 он не делает ничего, что ему не нравится, за деньги.

«Я не веду корпоративы. Деньги — это возможность не общаться с идиотами», — сказал он.

Писатель также добавил, что всегда жил своими проектами и работой.

«Считаю, что у мужика должно быть дело. Если я успешен в своем деле и хорошо его делаю — значит, у всех вокруг меня тоже все будет хорошо. Это главное. Я всегда был зациклен на своих проектах: для меня это было самое важное. А потом — все остальное», — объяснил Минаев.

Также писатель признался в изменах первой жене.

