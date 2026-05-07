Самойлова назвала неправдой слух, что получила 200 млн рублей за реалити с Джиганом

Модель Самойлова опровергла, что заработала 200 млн рублей за реалити с Джиганом

Модель и блогерша Оксана Самойлова в беседе с Super опровергла слова журналиста Геры Иващенко, что получила за шоу с Джиганом гонорар в размере 200 миллионов рублей.

Самойлова подчеркнула, что видится с Иващенко только на мероприятиях и не дружит с ним.

«Я с ним не общаюсь, не дружу, естественно, никакую информацию он знать не может. Это неправда», — поделилась модель.

Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом 9 октября 2025 года. Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября. В декабре модель запустила реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной», посвященное ее жизни с рэпером. Блогерша рассказывала, что съемки проекта начались за четыре месяца до того, как она подала на развод.

1 апреля 2026-го в Савеловском районном суде прошло первое заседание по существу о признании брачного контракта знаменитостей недействительным. Адвокат Самойловой рассказал, что модель отдала экс-супругу половину совместно нажитого имущества. В этот же день модель и рэпер официально развелись.

Ранее Савичева сделала кавер на песню «Отпусти» после развода Джигана.