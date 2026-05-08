Новый Панч: осиротевший бегемотик спит в постели со своими спасителями

В Кении спасли детеныша бегемота, не отходившего от не выжившей в драке матери

Осиротевшего бегемотика спасли в Кении и дали ему имя Бампи. Об этом сообщило «Би-би-си».

Спасатели нашли его одного рядом с матерью, не выжившей драке с другими бегемотами возле озера Олоиден в Найваше. Природоохранные службы полагают, что мать защищала детеныша. Когда прибыли спасатели, Бампи отказывался отходить от нее и продолжал подталкивать ее ногами, пока детеныша не отнесли в безопасное место.

Бампи доставили в Фонд охраны дикой природы Шелдрика, где хранители завернули его в одеяла и оставались с ним всю ночь. В первый вечер пребывания Бампи в заповеднике смотритель Саймон расстелил свой матрас на полу, чтобы Бампи мог спать рядом с ним.

Позже сотрудники признались, что Бампи быстро привязался к опекунам и теперь следует за ними по всему приюту.

После этого его перевели в другое учреждение, где для бегемота обустроены закрытое помещение и неглубокий бассейн. Он находится на искусственном вскармливании.

В социальных сетях Бампи сравнивают с обезьянкой-сиротой Панчем, ставшей звездой соцсетей из-за привязанности к мягкой игрушке.

Ранее в Колумбии игрушечный слон заменил маленькому тамарину мать.