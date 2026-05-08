Олег Басилашвили о мае 1945-го: «Все время подбегали к наушникам и ждали»

Актер Олег Басилашвили вспомнил, что в День Победы раздавали соленое мороженое

Народный артист России Олег Басилашвили рассказал о воспоминаниях, которые у него остались со времен Великой Отечественной войны. Его слова передает «Абзац».

По словам 91-летнего артиста, он помнит, что голод охватывал все население Советского Союза. А в его комнате висела карта, куда он втыкал флажки — на них были написаны названия городов, освобожденных Красной Армией.

2 мая 1945 года, когда советские войска полностью овладели Берлином, люди с нетерпением ждали известия по радио об окончании войны. Однако, вспомнил актер, его не поступало на протяжении нескольких дней.

«Мы все время подбегали к наушникам и ждали, что объявят о победе. Только на рассвете, в пять часов утра, мы услышали хрустальный перезвон, и нам сообщили, что немцы подписывают капитуляцию. Война закончилась», — сказал Басилашвили.

В День Победы актер вместе с соседом прикрепил красный флаг к палке и побежал на Красную площадь. По его воспоминаниям, тот день выдался солнечным.

«Появились двое военных, которые купили тележку с мороженым и раздавали нам, ребятам, эскимо на палочках. Оно было не сладкое, а соленое, потому что сахара не было», — поделился актер.

