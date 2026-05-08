Артист балета, хореограф Николай Цискаридзе заявил, что для его семьи День Победы – это священный праздник. В беседе с Общественной Службой Новостей он рассказал, что его мама всегда трепетно относилась к этой дате и отмечала ее.

«Моя мама пережила войну, будучи совсем еще девочкой. Она помнит хорошо, где в Москве были бомбоубежища, рассказывала, как школьные уроки проходили в метро, – вспоминает Цискаридзе. – Мама застала знаменитый парад 7 ноября , когда колонны солдат шли мимо окон дома, где она жила, а потом отправились на защиту столицы».

Он подчеркнул, что его мать всегда отмечала знаменательную дату 9 Мая. Более того, артист признался, что его няня также пережила много сложностей в годы войны и особенно хорошо помнила нападение на Киев. Из-за боевых действий семье няни пришлось уехать в Казахстан, заключил артист балета .

До этого журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что его бабушка была участницей трудового фронта в годы Великой Отечественной войны , а дедушка принимал участие в военных действиях, но недолго, так как достиг призывного возраста ближе к завершению войны. Комментатор подчеркнул, что его дед никогда не любил рассказывать о войне, так как для него это были очень тяжелые воспоминания.

