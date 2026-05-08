«Это позор»: российских звезд жестко пристыдили за удвоение гонораров на 9 Мая

Критик Соседов жестко высказался о звездах, зарабатывающих на концертах 9 Мая
Звезды российской эстрады не должны превращать 9 Мая в «коммерческий праздник», удваивая гонорары за свои выступления. Это для всех россиян священный день, поэтому звезды, пытаясь на нем заработать, переступают все допустимые и недопустимые границы меркантильности, заявил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Мне кажется, что звезды иногда забывают, что 9 Мая — это не день рождения очередного олигарха или какой-нибудь корпоратив, на котором ты можешь выторговывать себе ценник повыше, — подчеркнул Соседов. — Это позор! Как мы докатились до такого уровня?».

Он добавил, что выступление артиста 9 Мая просто не может быть дороже слез ветеранов Великой Отечественной войны, а факт того, что кто-то допускает повышение гонораров в честь праздника, можно назвать вопиющей несправедливостью. По словам критика, ему противны исполнители, отказывающиеся петь бесплатно в День Победы, так как поиск личной выгоды в такой праздник можно считать отсутствием морали.

Напомним, до этого депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала многомиллионные гонорары российских артистов за выступления по случаю 9 Мая. Она отметила, что расходы на перемещение и обустройство на время концерта должны брать на себя власти, «а все остальное, песни в честь 80-летия Победы, должны быть от души». Выступать в этот день звезды должны «на благотворительных началах и бесплатно», подчеркнула депутат.

Прохор Шаляпин ранее заявил, что артисты не обязаны бесплатно выступать на 9 мая.

 
