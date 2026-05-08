«Сопли на кулак наматывает»: концерт рэпера Flo Rida вызвал бурю насмешек над Кридом

Недавний концерт американского рэпера Flo Rida в Москве вызвал бурю насмешек над российским исполнителем Егором Кридом. Одно из популярных видео с выступления появилось в аккаунте пользовательницы Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) под ником lily.princessofthenorth.

Девушка опубликовала видео с концерта и рассказала, что ждала только старых песен, но Flo Rida удивил ее работой с залом — устроил пенную вечеринку, разбрасывал доллары, дарил кроссовки с автографом, дарил цветы, танцевал с фанатами и фанатками.

В комментариях подписчики отмечают аккаунт Егора Крида, недавно обидевшегося на фанатов из-за включенных на концерте телефонов: «Плачь и смотри со стороны», «Это тебе не молча на сцене стоять и сопли на кулак наматывать», «Где-то плачет один Егор Крид».

Во время выступления в Краснодаре Егор Крид вышел в черной блестящей маске со светящимися глазами, остановился и не двигался.

«Я лучше соберу 300 человек, которые будут со мной до потери пульса, потные уходить с концерта, но отдаваться по полной, чем будут собирать солдаут. Поэтому, если вы хотите прямо сейчас быть вместе со мной одним целым, у нас еще есть время для того, чтобы все изменить», — сказал со сцены он.

Позднее некоторые звезды поддержали коллегу — в том числе солистка «Тату» Лена Катина. Она заявила, что отказ от использования телефона во время концерта помогает добиться лучшего энергообмена и большего количества эмоций.

