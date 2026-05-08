Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

«Сопли на кулак наматывает»: концерт рэпера Flo Rida вызвал бурю насмешек над Кридом

Певцу Егору Криду предложили брать пример с рэпера Flo Rida
Максим Блинов/РИА Новости

Недавний концерт американского рэпера Flo Rida в Москве вызвал бурю насмешек над российским исполнителем Егором Кридом. Одно из популярных видео с выступления появилось в аккаунте пользовательницы Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) под ником lily.princessofthenorth.

Девушка опубликовала видео с концерта и рассказала, что ждала только старых песен, но Flo Rida удивил ее работой с залом — устроил пенную вечеринку, разбрасывал доллары, дарил кроссовки с автографом, дарил цветы, танцевал с фанатами и фанатками.

В комментариях подписчики отмечают аккаунт Егора Крида, недавно обидевшегося на фанатов из-за включенных на концерте телефонов: «Плачь и смотри со стороны», «Это тебе не молча на сцене стоять и сопли на кулак наматывать», «Где-то плачет один Егор Крид».

Во время выступления в Краснодаре Егор Крид вышел в черной блестящей маске со светящимися глазами, остановился и не двигался.

«Я лучше соберу 300 человек, которые будут со мной до потери пульса, потные уходить с концерта, но отдаваться по полной, чем будут собирать солдаут. Поэтому, если вы хотите прямо сейчас быть вместе со мной одним целым, у нас еще есть время для того, чтобы все изменить», — сказал со сцены он.

Позднее некоторые звезды поддержали коллегу — в том числе солистка «Тату» Лена Катина. Она заявила, что отказ от использования телефона во время концерта помогает добиться лучшего энергообмена и большего количества эмоций.

Ранее рэпера Pharaoh обвинили в грубости.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!