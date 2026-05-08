Егор Бероев о фильме «Кукла»: «Это мой камертон правды»

Режиссер Бероев признался, что не считает фильм «Кукла» пробой
Эдуард Григорян/Пресс-служба фильма «Кукла»

Режиссерский фильм «Кукла» стал для Егора Бероева дебютом, однако, он не воспринимает его как пробу. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу» на премьере картины.

«Кукла» — это моя отправная точка, мой камертон правды. То, что я не должен предать», — подчеркнул режиссер.

По его словам, картина стала фундаментом для его карьеры. Он назвал ее «родной землей, на которой вырастают другие растения».

Бероев также поделился, что планирует работать над другими проектами, одним их которых стал многосерийный фильм «Марик», посвященный жизни после военных действий. Режиссер также уточнил, что не планирует уходить в развлекательное кино. Он заявил, что будет говорить со зрителем более народным языком и сделает главной темой жизнь, которая продолжается после тяжелых событий.

По сюжету «Куклы», главная героиня Надя (Анна Панкратова) в юности совершает роковую ошибку и попадает за решетку, где рожает дочь. Спустя годы, выйдя на свободу, она отправляется на поиски ребёнка. Единственным, кто протягивает ей руку помощи, становится новый знакомый Андрей (Никита Тезин).

В апреле в пресс-службе компании Ray of Sun Pictures «Газете.Ru» сообщили, что в Токио состоялась мировая премьера фильма Егора Бероева «Кукла». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании Ray of Sun Pictures. Картину лично представили японской публике Бероев и его супруга Анна Панкратова, сыгравшая главную роль. Показ прошел в сотрудничестве с «Российским фестивалем культуры в Японии 2026».

Ранее Егор Бероев выступил за цензуру, но против Госкино.

 
