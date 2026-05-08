Новый ИИ-агент найдет сведения об участниках Великой Отечественной войны

К 9 Мая в чате с Алисой AI появилась возможность найти сведения об участниках ВОВ
Родион Прока/Sputnik/РИА Новости/

В преддверии 9 Мая в чате с Алисой AI появился новый ИИ-агент «Исследовать», с помощью которого можно найти всю доступную информацию о родственнике — участнике Великой отечественной войны. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба Яндекса.

В течение нескольких минут агент «Исследовать» может изучить публичные архивы и базы данных, включая ОБД «Мемориал» (запрещенная в России экстремистская организация, иноагент), «Память народа» и «Подвиг народа», сопоставить документы и составить биографическую справку. Она может содержать сведения о том, когда родственник ушел на фронт, где и в каком звании служил, какие награды имеет. Готовую справку можно скачать в docx или pdf, скопировать или отправить близким.

Чтобы найти сведения о родственнике, нужно открыть чат с Алисой AI, перейти в режим «Исследовать» и выбрать шаблон «Поиск ветерана» — тогда в чате появится готовый промпт (инструкция для нейросети). Необходимо будет внести в него данные человека: имя, фамилию, дату рождения.

Кроме того, можно вручную добавить в чат с нейросетью этот промпт:

«Помоги найти информацию о моем родственнике — участнике Великой Отечественной войны. [ФИО, год рождения, год кончины, если есть]. К 9 Мая я хочу узнать о нем больше. Ищи в открытых архивах — ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа». Хочу узнать боевой путь, награды, где служил. Данных у меня немного — с чего начнем?»

В 2025 году Яндекс также запустил поиск по архивам советских газет 1941–1945 годов, который тоже помогает собрать информацию об этом периоде. Сервис включает более чем 200 тысяч оцифрованных страниц центральной, региональной, фронтовой и партизанской прессы.

