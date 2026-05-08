Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Самойленко из «Папиных дочек» о фильмах Андреасяна: «Это отдельная боль»

Актер Самойленко признался, что отказался сниматься у Андреаcяна из-за сценария
START

Актер Александр Самойленко, известный по роли доктора Антонова в сериале «Папины дочки», раскритиковал фильмы режиссера Сарика Андреасяна. Своим мнением артист поделился в эфире шоу «Откройте, Давид!».

По словам Самойлова, он недоволен тем, как кинематографист адаптирует знаковые произведения русской литературы, в частности — пытается переложить стихи Александра Пушкина в прозу.

«Это отдельная боль. Например, то, что сейчас делают прекрасные мастера фотографии братья Андреасян… Как можно взять Александра Сергеевича Пушкина и переложить в прозу? Я не понимаю. А зачем? Это первый вопрос. Второй — а как это можно?» — возмутился он.

Актер также рассказал, что после прочтения сценария отказался сниматься в фильме «Онегин». Кроме того, Самойленко попытался посмотреть фильм «Сказка о царе Салтане», но выдержал только десять минут. Единственным плюсом проектов Андреасянов артист назвал костюмы.

Однако актер положительно отозвался о Климе Шипенко, с которым работал над фильмами «Холоп» и «Салют-7». Последнюю картину он считает образцом современного патриотического кино.

«Патриотизм — это когда ты рискуешь жизнью, защищая близких людей, будь то по крови или по духу», — пояснил свою позицию Самойленко.

Ранее звезда «Ворониных» рассказала о сложностях пробиться в кино.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!