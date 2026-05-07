Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Культура

Луи Си Кей вернулся на сцену спустя почти 10 лет после обвинений в домогательствах

Dailystar: Netflix вернул на сцену обвиненного в домогательствах комика Луи Си Кей
YouTube.com

Американский комик Луи Си Кей вернулся на сцену спустя почти 10 лет после обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Dailystar.

Луи Си Кей выступил на ежегодном комедийном фестивале «Netflix Is A Joke Festival». Мероприятие проводится стриминговым сервисом Netflix.

Как отмечает издание, выступление комика не заинтересовало зумеров. Большая часть зрителей, пришедшей на концерт, оказалась миллениалами и из поколения X (1965 по 1979 год рождения). Посетитель шоу пошутил, что Луи Си Кея «переотменили» после того, как Netflix дал комику платформу для номеров.

В ноябре 2017 года пять женщин обвинили Луи Си Кея в сексуальных домогательствах, в частности, в том, что он начинал мастурбировать перед ними без их разрешения. После обвинений артист потерял контракт с телеканалом FX, а премьера его фильма «Я люблю тебя, папочка» была отменена.

В том же месяце Луи Си Кей признал свою вину. По словам артиста, он считал все нормальным, потому что «никогда не показывал женщинам свой половой орган, не спросив прежде их разрешения». Комик подчеркнул, что не понимал, какой обладает властью над другим человеком из-за своего статуса. Сейчас он считает, что его действиям нет оправданий.

Ранее звезда «Джона Уика» обвинила Кэти Пэрри в сексуальном насилии.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!