Луи Си Кей вернулся на сцену спустя почти 10 лет после обвинений в домогательствах

Американский комик Луи Си Кей вернулся на сцену спустя почти 10 лет после обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Dailystar.

Луи Си Кей выступил на ежегодном комедийном фестивале «Netflix Is A Joke Festival». Мероприятие проводится стриминговым сервисом Netflix.

Как отмечает издание, выступление комика не заинтересовало зумеров. Большая часть зрителей, пришедшей на концерт, оказалась миллениалами и из поколения X (1965 по 1979 год рождения). Посетитель шоу пошутил, что Луи Си Кея «переотменили» после того, как Netflix дал комику платформу для номеров.

В ноябре 2017 года пять женщин обвинили Луи Си Кея в сексуальных домогательствах, в частности, в том, что он начинал мастурбировать перед ними без их разрешения. После обвинений артист потерял контракт с телеканалом FX, а премьера его фильма «Я люблю тебя, папочка» была отменена.

В том же месяце Луи Си Кей признал свою вину. По словам артиста, он считал все нормальным, потому что «никогда не показывал женщинам свой половой орган, не спросив прежде их разрешения». Комик подчеркнул, что не понимал, какой обладает властью над другим человеком из-за своего статуса. Сейчас он считает, что его действиям нет оправданий.

