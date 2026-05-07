Известного рэпера арестовали за продажу наркотиков

Рэпера Kodak Black арестовали за торговлю наркотиками
Рэпера Kodak Black (настоящее имя — Билл Кахан Капри) арестовали во Флориде (США). Об этом сообщает TMZ.

Капри обвиняют в продаже синтетического наркотического вещества, действующего как стимулятор. По словам адвоката артиста Брэдфорда Коэна, арест связан с делом, возбужденным в ноябре 2025 года. Во время обыска машины полицейские нашли отпечатки пальцев рэпера на бутылке с сиропом от кашля. Адвокат подчеркнул, что в самом авто не было певца.

Коэн уверен, что обвинения против Kodak Black имеют слабую правовую основу. Он намерен их оспорить.

Как отметили в TMZ, Капри не раз задерживали за хранение наркотиков, оружия, а также за нападение, побои и незаконное проникновение.

Kodak Black получил широкую известность после выхода своего четвёртого микстейпа Lil B.I.G. Pac. В 2017 году артист выпустил свой дебютный студийный альбом — Painting Pictures. Он работал с такими рэперами, как Future, A Boogie Wit da Hoodie, Young Thug, Jeezy и Bun B.

