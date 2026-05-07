Раскрыты имена еще трех участников второго сезона «Мастера игры»

К уже подтвержденному составу участников второго сезона психологического игрового реалити «Мастер игры» присоединились популярные блогеры Женя Кривцова, Любовь Сидоркина (Любятинка) и Максим Лутчак. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

Как отмечают создатели проекта, Кривцова — настоящий профессионал в жанре реалити-шоу. Она мастерски создает интригу, сохраняя при этом свою уникальность. Для Любятинки и Максима Лутчака участие в реалити на ТНТ — первый опыт.

Сидоркина призналась, что изначально рассматривала участие в шоу как «профилактику» нечестного поведения в реальной жизни.

«Думала, съезжу на проект и вернусь, как будто прививку сделала. Но мои ожидания были в пух и прах разбиты. <...> Я, как незакаленный щенок, была брошена в эти обстоятельства. Я даже трек записала на этой боли, которую испытала, так меня замотивировало шоу», — сказала она.

Блогер Максим Лутчак поделился, что тоже не ожидал такой эмоциональной нагрузки. При этом он признался, что остался доволен своим участием.

«Я сделал максимум в этой игре… Всегда можно что‑то улучшить, но так как это вообще первое реалити‑шоу в моей жизни, да еще такой своего рода психологический хоррор, я бы точно ничего не менял», — отметил он.

Во втором сезоне реалити «Мастер игры» также примут участие экстрасенсы Владом Череватым и Максим Левин, бывшие избранники телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров и Михаил Терехин, а также музыкант Тони Толмацкий.

По правилам игры, участники делятся на два лагеря «светлых» и «темных», первые играют по-честному, а вторые плетут интриги и пытаются не быть вычисленными. Главный приз проекта составляет 10 миллионов рублей.

