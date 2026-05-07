Актриса Николь Кидман призналась, что была помешана на русских

Актриса Николь Кидман призналась в свежем выпуске подкаста Las Culturistas, что в молодости была одержима русской культурой.

«У меня был список из 100 книг, которые должен прочитать каждый: я начала с Достоевского, погружалась в него, затем перешла на Толстого. И вот так я помешалась на русских», — вспомнила актриса.

Звезда рассказала, что побывала в Санкт-Петербурге и посетила места, связанные с романом «Война и мир» — среди прочего увидела места, где жили герои произведения. Свою мысль артистка завершила фразой: «Вот кто был в начале моего творческого пути — русские».

Николь Кидман посетила Россию летом 2018 года. Визит был связан с открытием выставки Omega Her Time. Во время поездки в Санкт-Петербург знаменитость прокатилась на катере по рекам и каналам города, осмотрела достопримечательности, в том числе Исаакиевский собор, а также приняла участие в светском ужине с Ляйсан Утяшевой, Павлом Волей, Викторией Исаковой и другими.

