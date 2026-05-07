Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Культура

«Гарри Поттер» получит второй сезон — еще до выхода первого

HBO анонсировал второй сезон «Гарри Поттера» за семь месяцев до премьеры первого
HBO

HBO анонсировал создание второго сезона «Гарри Поттера» за семь месяцев до премьеры первого. Об этом сообщает Variety.

Съемки нового сезона, основанного на книге «Гарри Поттер и Тайная комната», стартуют этой осенью. К Франческе Гардинер, шоураннеру проекта, присоединится сценарист первого сезона Джон Браун. По словам Гардинер, это решение принято для ускорения производства.

«Мне было очень приятно работать над «Философским камнем», и я хотел бы поблагодарить Франческу и HBO за то, что они поверили в меня и позволили продолжить это удивительное путешествие. Кажется, никогда не поздно получить приглашение в Хогвартс», — прокомментировал свое повышение Браун.

Первый сезон сериала «Гарри Поттер и философский камень» начинается с того, что в свой 11-й день рождения Гарри (Доминик Маклафлин) получает письмо о зачислении в Школу чародейства и волшебства Хогвартс. Это событие открывает перед ним удивительный новый мир. Лучшего друга Гарри, Рональда Уизли, сыграет Аластер Стаут. Арабелла Стэнтон присоединится к классическому трио, воплотив образ Гермионы Грейнджер. Премьера запланирована на Рождество 2026 года.

До этого создатели сериала заявляли, что каждый сезон будет посвящен одной из семи книг серии о Гарри Поттере.

Ранее актриса Лиза Кудроу раскрыла правду о Россе из «Друзей».

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!