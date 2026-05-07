«Гарри Поттер» получит второй сезон — еще до выхода первого

HBO анонсировал создание второго сезона «Гарри Поттера» за семь месяцев до премьеры первого. Об этом сообщает Variety.
Съемки нового сезона, основанного на книге «Гарри Поттер и Тайная комната», стартуют этой осенью. К Франческе Гардинер, шоураннеру проекта, присоединится сценарист первого сезона Джон Браун. По словам Гардинер, это решение принято для ускорения производства.
«Мне было очень приятно работать над «Философским камнем», и я хотел бы поблагодарить Франческу и HBO за то, что они поверили в меня и позволили продолжить это удивительное путешествие. Кажется, никогда не поздно получить приглашение в Хогвартс», — прокомментировал свое повышение Браун.
Первый сезон сериала «Гарри Поттер и философский камень» начинается с того, что в свой 11-й день рождения Гарри (Доминик Маклафлин) получает письмо о зачислении в Школу чародейства и волшебства Хогвартс. Это событие открывает перед ним удивительный новый мир. Лучшего друга Гарри, Рональда Уизли, сыграет Аластер Стаут. Арабелла Стэнтон присоединится к классическому трио, воплотив образ Гермионы Грейнджер. Премьера запланирована на Рождество 2026 года.
До этого создатели сериала заявляли, что каждый сезон будет посвящен одной из семи книг серии о Гарри Поттере.
