«Гарри Поттер» получит второй сезон — еще до выхода первого

HBO анонсировал второй сезон «Гарри Поттера» за семь месяцев до премьеры первого

HBO анонсировал создание второго сезона «Гарри Поттера» за семь месяцев до премьеры первого. Об этом сообщает Variety.

Съемки нового сезона, основанного на книге «Гарри Поттер и Тайная комната», стартуют этой осенью. К Франческе Гардинер, шоураннеру проекта, присоединится сценарист первого сезона Джон Браун. По словам Гардинер, это решение принято для ускорения производства.

«Мне было очень приятно работать над «Философским камнем», и я хотел бы поблагодарить Франческу и HBO за то, что они поверили в меня и позволили продолжить это удивительное путешествие. Кажется, никогда не поздно получить приглашение в Хогвартс», — прокомментировал свое повышение Браун.

Первый сезон сериала «Гарри Поттер и философский камень» начинается с того, что в свой 11-й день рождения Гарри (Доминик Маклафлин) получает письмо о зачислении в Школу чародейства и волшебства Хогвартс. Это событие открывает перед ним удивительный новый мир. Лучшего друга Гарри, Рональда Уизли, сыграет Аластер Стаут. Арабелла Стэнтон присоединится к классическому трио, воплотив образ Гермионы Грейнджер. Премьера запланирована на Рождество 2026 года.

До этого создатели сериала заявляли, что каждый сезон будет посвящен одной из семи книг серии о Гарри Поттере.

