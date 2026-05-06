Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Культура

Звезды шоу‑бизнеса используют ИИ‑двойников для общения с фанатами

Глава NeiroPeople Деревенский: звезды эстрады используют ИИ для общения в сети
Shutterstock

Все больше представителей шоу‑бизнеса обращаются к технологиям искусственного интеллекта, чтобы поддерживать активность в соцсетях, отвечать на сообщения и публиковать контент. Об этом сообщил «Газете.Ru» создатель сервиса NeiroPeople Петр Деревенский.

«Для пользователей соцсетей уже очевидно — звезды активно используют ИИ-инструменты и цифровых ассистентов для ведения своих аккаунтов. Прослеживаются некоторые шаблонные решения. При этом ИИ-модели развиваются, и уже сложно отличить, где пишет реальный человек, а где ИИ-двойник», — отметил он.

Деревенский подчеркнул, что многие звезды российской эстрады уже стали клиентами платформы, хотя их имена он не может раскрывать из-за соглашений о неразглашении (NDA).

«Тренд на ИИ-двойников выходит в массы. Люди все чаще взаимодействуют не напрямую друг с другом, а с цифровыми моделями, которые способны отвечать на сообщения, публиковать контент, поддерживать активность и вести коммуникацию от имени пользователя. Фактически это новый этап развития коммуникации в Интернете», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект обучат глубже понимать потребности человека.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!