Звезды шоу‑бизнеса используют ИИ‑двойников для общения с фанатами

Все больше представителей шоу‑бизнеса обращаются к технологиям искусственного интеллекта, чтобы поддерживать активность в соцсетях, отвечать на сообщения и публиковать контент. Об этом сообщил «Газете.Ru» создатель сервиса NeiroPeople Петр Деревенский.

«Для пользователей соцсетей уже очевидно — звезды активно используют ИИ-инструменты и цифровых ассистентов для ведения своих аккаунтов. Прослеживаются некоторые шаблонные решения. При этом ИИ-модели развиваются, и уже сложно отличить, где пишет реальный человек, а где ИИ-двойник», — отметил он.

Деревенский подчеркнул, что многие звезды российской эстрады уже стали клиентами платформы, хотя их имена он не может раскрывать из-за соглашений о неразглашении (NDA).

«Тренд на ИИ-двойников выходит в массы. Люди все чаще взаимодействуют не напрямую друг с другом, а с цифровыми моделями, которые способны отвечать на сообщения, публиковать контент, поддерживать активность и вести коммуникацию от имени пользователя. Фактически это новый этап развития коммуникации в Интернете», — заключил эксперт.

