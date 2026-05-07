Лекцию российского режиссера отменили на Венецианской биеннале

Выступление российского режиссера и сценариста Александра Сокурова на Венецианской биеннале было отменено. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Лекция Сокурова должна была состояться 6–7 мая в рамках конференции «Инакомыслие и мир». Как уточнили организаторы биеннале, выступление режиссера сорвалось «в связи с внезапной недоступностью» участника. По той же причине было отменено участие в мероприятии палестинской писательницы и архитектора Суад Амири.

Сам режиссер в беседе с изданием «Подъем» назвал «глупостью» слова организаторов о его внезапной недоступности. Сокуров подчеркнул, что был готов лететь на мероприятие. Однако из-за целого ряда нерешенных организационных моментов, пришлось отменить лекцию.

«Какая глупость! Не знаю, кто там выдумывает: внезапная недоступность. <...> Все нормально, я доступен. Даже текст выступления написал», — сказал режиссер.

Он добавил, что «никакой катастрофы» в отмене его лекции нет. Сокуров допустил, что может выступить на биеннале в следующий раз.

Ранее Сокуров ответил на решение не вручать ему спецприз ММКФ.

 
