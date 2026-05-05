Кудрявцева о женской дружбе: «Переворачивают и выставляют виноватой»

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что перестала верить в женскую дружбу. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Журналисты поинтересовались у Кудрявцевой, связана ли ее смена мнения о женской дружбе с ссорой с юристкой Екатериной Гордон. Телеведущая призналась, что не хочет это обсуждать.

«Я в нее верю, но, к сожалению, иногда получается, что все не так. И переворачивают, и оставляют тебя виноватой, хотя ты пытаешься сделать как хорошо, как лучше. Не делай добра, не получишь зла. К сожалению, это истина», — поделилась телеведущая.

30 марта Гордон сообщила, что поставила «на стоп» дружбу с Кудрявцевой. Юристка подчеркнула, что не считает телеведущую плохим человеком. Она считает нормальным, что их пути разошлись. По словам юристки, в жизни такое бывает. Гордон призналась, что сейчас не хочет общаться с телеведущей «в силу некоторых моментов».

Юристка добавила, что отказалась от их совместного музыкального проекта с Кудрявцевой, группы «ЗаVисть», в пользу сольного творчества.

Ранее Екатерина Гордон анонсировала свой мюзикл.